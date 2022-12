Almaty, Kasachstan (ots/PRNewswire) -Die von dem führenden kasachischen Geschäftsmann und Philanthropen Bulat Utemuratov gegründete Bulat Utemuratov Foundation (https://utemuratovfund.org/en) hat über 80 Millionen USD für mehrere soziale Infrastrukturprojekte in den bevölkerungsreichen Regionen Kasachstans und in von Naturkatastrophen verwüsteten Gebieten bereitgestellt.Die Stiftung hat über 60 Millionen USD für den Bau einer Schule, eines Gemeindezentrums und eines Passagierterminals bereitgestellt, um die städtischen Lebensbedingungen in unterentwickelten Gebieten zu verbessern und den Bewohnern mehr Dienstleistungen bereitzustellen.- Noch in diesem Monat wird die Stiftung in einem Krankenhaus im Norden des Landes ein Schlaganfallzentrum eröffnen, in dem Patienten mit Hirngefäßerkrankungen medizinisch versorgt und betreut werden.- Eine Schule in der Nähe von Kasachstans Hauptstadt Astana wird 1.500 Schüler beherbergen und soll im September 2023 eröffnet werden.- Ein neues Gemeindezentrum mit Einrichtungen für Sport, Bildung, Kunst, Unterhaltung und Zusammenarbeit wird im März 2025 in derselben Stadt eröffnet.- Ein Passagierterminal an einem internationalen Flughafen im Süden Kasachstans wird im September 2024 den Betrieb aufnehmen.Unabhängig davon stellt die Investmentgruppe Verny Capital (https://vernycapital.com/en/about), deren Hauptinvestor Bulat Utemuratov ist, rund 24 Mio. USD für den Bau von zwei Schulen in der Region Almaty bereit, um der Überfüllung und der Überalterung der Gebäude entgegenzuwirken. Jede Schule wird 900 Schüler aufnehmen.Almaz Sharman, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, erklärte:"Die Stiftung und Verny Capital, die beide von Herrn Utemuratov inspiriert wurden, wollen mit Projekten, die von Schulen über Wohnhäuser bis hin zu Flughäfen reichen, zur Entwicklung der sozialen Infrastruktur Kasachstans beitragen. Die Themen Bildung und Gesundheitsfürsorge liegen Bulat persönlich sehr am Herzen, weshalb wir dem Bau neuer Schulen sowie der Renovierung und Ausstattung des Schlaganfallzentrums besondere Aufmerksamkeit widmen. Im kommenden Jahr werden wir diese Projekte weiter umsetzen und auch neue Initiativen in Betracht ziehen."Die Stiftung hat eine lange Tradition in der Entwicklung der sozialen Infrastruktur in Kasachstan. Im Jahr 2019 initiierte sie ein Projekt, in dessen Rahmen rund 8,8 Mio. USD für die Bereitstellung von Wohnraum für Mehrkindfamilien, Familien mit behinderten Kindern und solche, deren Häuser durch Naturkatastrophen zerstört wurden, zugeteilt wurden. Insgesamt erhielten 390 Familien in vier Städten eine Unterkunft. Der Wiederaufbau des Botanischen Gartens von Almaty wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Für die Umgestaltung des Gartens, bei der moderne Materialien und nachhaltige Technologien zum Einsatz kamen und moderne Bewässerungs-, Beleuchtungs- und Videoüberwachungssysteme eingeführt wurden, wurden insgesamt 15 Mio. USD bereitgestellt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1973358/Community_Center.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1959979/Bulat_Utemuratov_Fund_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bulat-utemuratov-hat-2022-uber-80-mio-usd-fur-soziale-infrastrukturprojekte-in-kasachstan-bereitgestellt-301709275.htmlPressekontakt:Erzhan Suleimenov,e.suleimenov@utemuratovfund.org,+77013359383Original-Content von: The Bulat Utemuratov Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165199/5401257