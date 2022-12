Straubing (ots) -



Joe Biden steht zur Ukraine. Über die milliardenschweren Militärhilfen entscheidet er aber nicht allein. Republikaner und Demokraten haben sich zwar im Kongress auf einen Haushaltsentwurf geeinigt, Senat und Abgeordnetenhaus müssen über das Paket allerdings noch abstimmen. Vor allem im Kreis der Republikaner mehren sich Stimmen, die statt weiterer Hilfen für die Ukraine das Geld in Investitionen im eigenen Land stecken möchten. "America First" (Amerika zuerst).Mit der Einladung Selenskyjs zeigte Biden zwar Entschlossenheit. Je länger der Krieg in der Ukraine aber dauert, umso schwieriger wird es für ihn, die Unterstützung der Republikaner und der breiten Öffentlichkeit zu sichern.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5401259

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de