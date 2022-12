Die Ölpreise haben am Donnerstag nach zeitweisen Kursgewinnen wieder nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent nähert sich von oben wieder der 80-Dollar-Marke. Ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostet am Abend 77,39 Dollar. Öl-Aktien leiden unter dem Rückgang überdurchschnittlich. Am Mittwoch hatten die Rohöl-Preise noch von Lagerdaten aus den USA Auftrieb erhalten. Die landesweiten Bestände an Erdöl sind in der vergangenen Woche deutlich ...

