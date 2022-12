Die Jahresendrallye wurde an den Märkten nach neuerlichen Zinssorgen schon mehr oder weniger abgesagt und auch der Autor dieser Zeilen stimmte in die eher bedenklichen Töne der Marktbeobachter bereits ein. Vielleicht war das etwas voreilig, denn am Mittwoch ließen sich ansehnliche Erholungsbewegungen beobachten - zumindest bei einigen Titeln.Wieder einmal im roten Bereich fand sich die Aktie von Tesla (US88160R1014) wieder, welche derzeit nahezu täglich neue Jahrestiefs erreicht. Gestern wurde bei 128,42 Euro ein neues Zwischentief etabliert. Dass es bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...