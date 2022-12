Köln (ots) -Gut vier Wochen haben die Menschen im Westen für die diesjährige WDR Charity-Aktion "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" gespendet. Dabei sind bis zum Ende der finalen Spendenshow am 22. Dezember 9.571.201,91 Euro zusammen gekommen.Tom Buhrow, WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender: "Ich bin tief beeindruckt, wie viele Menschen im Westen die WDR Charity-Aktion unterstützt haben. Gemeinsam mit 'Aktion Deutschland Hilft' haben wir über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus auf die globalen Probleme geschaut - um mit vereinten Kräften denjenigen zu helfen, die weltweit hungern. Dank der vielen Spenden können nun dringend notwendige Hilfsprojekte realisiert werden."Zusammen mit "Aktion Deutschland Hilft" hatte der WDR seit dem 28. November zum Spenden aufgerufen - und die Aktion mit einem vielfältigen Programm auf allen Kanälen begleitet. Im Mittelpunkt standen dabei Hilfsorganisationen, Initiativen aus NRW und Spendenprojekte. Zum Abschluss der Charity-Aktion sendete das WDR Fernsehen am 22. Dezember eine große Spenden-Show mit zahlreichen Helfer:innen aus NRW und prominenten Gästen. WDR 2 unterstützte die Spenden-Aktion mit dem "WDR 2 Weihnachtswunder. Euer Song hilft" und sendete in der Finalwoche fünf Tage lang rund um die Uhr aus einem Glasstudio in Dortmund.Die gesammelten Spenden werden auch diesmal zweckgebunden für konkrete Hilfsprojekte in Krisen-Ländern eingesetzt. Auch nach dem offiziellen Ende der Charity-Aktion ist das Spendenkonto weiter geöffnet, so dass noch bis Mitte Januar Spenden entgegengenommen werden können.Aktuelle Informationen und Hintergründe sowie das Spendenkonto finden sie unter: https://derwestenhilft.wdr.de/Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Pressekontakt:WDR Kommunikation0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5401276