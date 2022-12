Widespread Branchenauszeichnung ehrt wachsenden globalen Fußabdruck und Produktinnovation des Unternehmens

DriveWealth, LLC, eine globale Fintech-Investmentplattform und Vorreiter im Bereich des fraktionierten Investierens, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an sein richtungweisendes Jahr einer rasanten weltweiten Expansion, des Kundenwachstums und der Produktinnovation für seine Erfolge als Branchenführer, der seine Investitionen durch 10 der profiliertesten Branchenpreise neu definiert, geehrt wurde. Jede dieser Listen ist Beweis für die weltweit innovativsten und einflussreichsten Unternehmen und umfasst:

Branchenauszeichnungen: In diesem Jahr wurde das Unternehmen im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr unter anderem zu den CB Insights Fintech 250 den 2022 Deloitte Technology Fast 500, den 2022 Forbes Fintech 50, den WealthTech 100 und den Benzinga 2022 Global Fintech Awards gekürt. Emily Ellis, Head of People, wurde ebenfalls mit einem Inspiring Fintech Female Award von NYC Fintech Women geehrt.

Produktauszeichnungen: DriveWealth begründete in jüngster Vergangenheit eine Partnerschaft mit Adaptive Financial Consulting für den Aufbau eines neuen proprietären Order-Management Systems (OMS), um die zunehmende Nachfrage in seinem Retail-Brokerage-Geschäft anzugehen. Dieses latenzarme OMS mit hohem Durchsatz, das die Technologie von Aeron nutzt, wurde als das Best Collaboration/Alliance Initiative by Waters Technology's American Financial Technology Awards ausgezeichnet.

Arbeitsplatzauszeichnungen: Das Unternehmen wurde als ein 2022 New Jersey Top Workplace aufgeführt. Built In ehrte das Unternehmen nun ebenfalls im Rahmen seiner Best Places To Work Awards als eines seiner Best Midsize Companies to Work For und als eines der Best Paying Companies in New York City im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr.

"Unsere Lösungen verändern die Investitionslandschaft und wir fühlen uns geehrt, nun eine derart positive Branchenanerkennung für unsere Arbeit erleben zu dürfen", so Bob Cortright, Gründer von DriveWealth. "Das signifikante globale Wachstum von DriveWealth in diesem Jahr kann direkt der flexiblen Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit unserer Plattform-APIs zugeordnet werden. Wir freuen uns darauf, die vorrangige Branchenwahl für Fintech-Unternehmen zu bleiben, die danach streben, ihre Kunden weltweit mit innovativen Investitionslösungen versorgen zu können."

Diese Branchenauszeichnungen basierten auf einer Reihe von Meilensteinen, die DriveWealth 2022 erreichte, darunter:

die Vergrößerung seines globalen Fußabdrucks: DriveWealth basiert auf wichtigen Partnerschaften in Europa (Bank of Georgia) und in der Region Asien-Pazifik (Toss Securities). Darüber hinaus begründet das Unternehmen neue Partnerschaften in unterversorgten Märkten, wie beispielsweise Afrika (Chipper Cash) und Lateinamerika (Sproutfi), um seinen erschwinglichen Zugang zu Investitionen auszuweiten. Über bemerkenswerte neue Partnerschaften hinaus erweiterte DriveWealth seinen globalen Fußabdruck durch die Einrichtung von Präsenzen in Singapur, London, Dublin, Litauen und Brasilien, um Partner und Kleinanleger weltweit zu unterstützen.

die Unterstützung seiner innovativen Servicepalette: DriveWealth's Fracker, seinem proprietären OMS, das die Kleinanlegererfahrung für Millionen von Anlegern weltweit neu definierte, wurde nun von dem U.S. Patent and Trademark Office ein Patent gewährt. Über die Einführung der zwei hundertprozentigen Tochterunternehmen DriveDigital und DriveLiquidity hinaus, um Kryptowährungsmöglichkeiten für Partner und ihre Kleinanleger anzubieten, führte das Unternehmen auch sein Developer Dashboard ein, um Entwickler in die Lage zu versetzen, kostenlosen, unmittelbaren Zugang zu denselben resilienten und skalierbaren APIs zu erhalten, wie die Partner von DriveWealth in einer Sandbox-Umgebung. Schließlich erweiterte das Unternehmen seine DriveAdvisory Plattform, eine technologische Infrastrukturlösung, welche die Partner befähigt, die Finanzberatungsprodukte vollständig in ihre bestehenden Apps integrieren zu können.

DriveWealth prognostiziert beträchtliche Wachstumschancen für 2023, die von den Ergebnissen in seinem proprietären DriveTrends Bericht gestützt werden, der belegen konnte, dass der digitale Handel in diesem Jahr unter den weltweiten Millennials selbst inmitten der Markttiefpunkte von 2022 zunehmend populär wurde ein Trend, der sich erwartungsgemäß bis zum Jahr 2023 fortsetzen wird. Die Studie analysierte die Daten von mehr als 12 Millionen Anlegern weltweit, die mit Bruchteilen von US-amerikanischen Aktien mithilfe des Netzwerks von DriveWealth von mehr als 100 globalen Partnern handeln, darunter unter anderen MoneyLion, Revolut, Grupo Bursátil Mexicano (GBM) und Goalsetter.

Über DriveWealth

DriveWealth, eine globale Fintech-Investmentplattform und Vorreiter des fraktionierten Aktienhandels, ist ein visionäres Technologieunternehmen, das mehr als 100 Partner rund um den Globus in die Lage versetzt, ihre Kunden einzubinden, indem es ihnen die Märkte quasi in die Hand gibt. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft fraktioniert, transaktional und mobil ist. Jedes mobile Gerät sollte ein Tor für den Zugang zu Anlage- und Sparprodukten, Dienstleistungen, Beratung und Unterstützung für Weltbürger aller Altersgruppen, Vermögensstufen und Finanzkenntnisse sein. Die beratende Unterstützung und die cloudbasierte, moderne Technologieplattform von DriveWealth versetzen Partner in die Lage, nahtlos markenbezogene Anlageerlebnisse anzubieten, um die Kundenakquise, -treue, -bindung und das Umsatzwachstum zu forcieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte drivewealth.com oder besuchen Sie uns auf @DriveWealth oder LinkedIn.

