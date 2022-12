Nächste Meilensteine als Kurstreiber der Zukunft: Ressourcenschätzung und strategischer Investor!

Die weltweiten Klimaziele heizen die globale Lithium-Nachfrage an. Damit steigt der Bedarf an Lithium kontinuierlich, doch die Produktion kann nicht mithalten. Allein in Deutschland sollen bis 2030 rund 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren.

In ihrem vierteljährlichen Lithium-Bericht geht die australische Regierung davon aus, dass die weltweite Produktion von 551.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) im Jahr 2021 auf geschätzte 691.000 Tonnen im Jahr 2022 ansteigen wird. Für das nächste Jahr werden 915.000 Tonnen prognostiziert, ein Anstieg um 32 % gegenüber 2022.

Im Jahr 2024 würde die Produktion zum ersten Mal die Marke von 1 Mio. Tonnen überschreiten.

2050: Jahresproduktion von 11,2 Millionen LCE benötigt

Die Entwicklung zeigt, dass die Dynamik den Lithiummarkt nicht verlassen will. Dafür gibt es handfeste, fundamentale Gründe. Benchmark Mineral Intelligence schätzt, dass die Produktion bis zur Mitte des Jahrhunderts verzwanzigfacht werden muss, um die Nachfrage zu decken. Der Grund: Das rasante Wachstum im Bereich der Energiespeicher und Elektrofahrzeuge.

Dem Dienst zufolge wird bis 2050 eine Jahresproduktion von 11,2 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) benötigt. Zwei Drittel der Nachfrage sollen dann auf die Energiespeicherung entfallen.

Die Prognose untermauert frühere Schätzungen, nach denen erhebliche angebotsseitige Steigerungen notwendig sind. Viel Zeit besteht dabei nicht.

ION Energy als Lithium-Hoffnung aus der Mongolei

Daher ist es umso wichtiger, neue und hochgradige Lithiumvorkommen zu erschließen! Auf dem besten Weg ist dabei ION Energy. Der aufstrebende Lithium-Explorer hat im Dezember die Bohrungen von drei lithologischen Diamantkernbohrlöchern mit einer Gesamttiefe von 954 Metern erfolgreich abgeschlossen und beeindruckende Ergebnisse erhalten.

Quelle: ION Energy

Die bemerkenswerten Bohrkernergebnisse beinhalten:

Bohrloch UNDH-01: 123 Meter mit 278 ppm Lithium ab 122 m, mit gemeldetem Lithiumgehalt von bis zu 832 ppm auf 2 m

Bohrloch UNDH-02: 100 Meter mit 362 ppm Lithium ab 65 m, mit Lithiumgehalt von bis zu 601 ppm auf 2 m

Bohrloch UNDH-03: 71,4 Meter mit 360 ppm Lithium ab 3,6 m, mit Lithiumgehalt von bis zu 911 ppm auf 2 m

Quelle: ION Energy

Fazit:

Das Management von ION Energy ist sehr zufrieden. Denn die Ergebnisse weisen auf ein lithiumangereichertes Becken mit beträchtlichem Potenzial für Vor-Ort-Sole in relativ geringer Tiefe hin. Das Unternehmen schließt nun sein drittes hydrologisches Testbohrloch ab und wird in den kommenden Monaten mit Soleprobennahmen von allen drei Bohrlöchern beginnen. Das Urgakh-Naran-Becken ist über 17.000 ha groß und weist das Potenzial auf, bedeutsame Soleansammlungen in unmittelbarer Nähe des nationalen Stromnetzes und kritischer Erschließungsinfrastrukturen zu beherbergen

Mit unseren Interviews immer perfekt informiert

Erst vor wenigen Tagen hatten wir von Rohstoff-TV/Commodity-TV uns mit CEO Ali Haji von ION Energy über die Fortschritte seiner Projekt unterhalten. Dabei kamen auch Themen wie Produktionsvorteile der Mongolei und potenzielle strategische Investoren zur Sprache.

Enthaltene Werte: CA4620481099