Positionierung von Hillstone Networks als Visionär basiert auf seiner umfassenden Vision und seiner Fähigkeit zur Umsetzung

Hillstone Networks,ein führender Anbieter innovativer und erschwinglicher Cybersicherheitslösungen, ist zum neunten Mal in Folge in den Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls für das Jahr 2022 aufgenommen und zum zweiten Mal als Visionär anerkannt worden.

Die Lösungen von Hillstone Networks haben sich von einer Netzwerksicherheits-Plattform zu einem robusten Cybersicherheits-Portfolio weiterentwickelt, das für Cyber-Resilienz sorgt- von der Edge bis zur Cloud und alles dazwischen. Das Portfolio erfüllt die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen bis hin zu Netzwerken der Carrier-Klasse in allen wichtigen Branchen und umfasst heute die folgenden Lösungen, die auf der Next Generation Firewall (NGFW) aufbauen:

Hillstone Secure SD-WAN für dezentrale Unternehmen

Hillstone ZTNA ermöglicht einen Zero Trust-Zugang von jedem Gerät und jedem Ort aus

Hillstone CloudArmour für den Schutz von Cloud-Workloads

Hillstone CloudHive als Mikro-Segmentierungslösung für virtualisierte Rechenzentren

Hillstone sBDS mit integrierter NDR-Lösung (Network Detection and Response) für den Schutz von Servern gegen mehrstufige, mehrschichtige Bedrohungen, die auf kritische Server und Hosts abzielen

Hillstone iSource, eine KI-gestützte XDR-Plattform (Extended Detection and Response), die NDR-Funktionen und Daten von Drittanbieter-Plattformen bereitstellt

"Wir sind sehr erfreut über die erneute Anerkennung unserer umfassenden Vision und Fähigkeit zur Umsetzung im neunten aufeinanderfolgenden Jahr", erklärt Tim Liu, CTO und Mitbegründer von Hillstone Networks. "In der heutigen hybriden Multicloud-Welt trifft unsere Cloud-first-Strategie bei Kunden und Partnern gleichermaßen auf Interesse. Wir werden weiterhin die preisgekrönte und branchenführende NGFW-Plattform einsetzen und richtungweisende Funktionen integrieren, um SD-WAN- und ZTNA-Funktionen zu unterstützen und zusätzliche Lösungen bereitzustellen, die bestehende Marktlücken schließen und den Anforderungen unseres wachsenden Kundenstamms gerecht werden."

Ein Cloud-first-Ansatz ist ein Mandat zur Bereitstellung effektiver, Cyber-resilienter Lösungen, die unternehmenskritische Assets und Infrastrukturen schützen. Neben On-Premises-, privaten und hybriden Cloud-Umgebungen umfasst das Lösungsportfolio von Hillstone Networks auch IoT-Sicherheitslösungen, die den IoT-Sektor bei der proaktiven Erkennung, dem Schutz und dem Risikomanagement von IoT-Geräten unterstützen.

Laden Sie hier eine Kopie des Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls herunter.

Gartner, Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls, Rajpreet Kaur, Adam Hils, Thomas Lintemuth, 19. Dezember 2022

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen von Gartner's Research und sollten nicht als Tatsachenfeststellung verstanden werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, und Magic Quadrant ist eine eingetragene Handelsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Hillstone Networks

Die innovativen und zugänglichen Cybersicherheitslösungen von Hillstone Networks verändern die Unternehmenssicherheit und ermöglichen Cyber-Resilienz bei gleichzeitiger Senkung der TCO. Hillstone bietet umfassende Transparenz, überragende Informationen und schnellen Schutz, um mehrschichtige, mehrstufige Cyberbedrohungen zu erkennen, zu verstehen und zu bekämpfen. Hillstone wird von führenden Analysten positiv bewertet und genießt das Vertrauen globaler Unternehmen. Weitere Informationen unter www.hillstonenet.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221222005398/de/

Contacts:

Medienkontakt

Zeyao Hu

+1 4085086750

inquiry@hillstonenet.com