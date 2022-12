Um finanzielle Freiheit oder ein Nebeneinkommen zu erlangen, braucht es stabile Cashflows aus dem eigenen Depot. So bauen Sie sich ein Dividendenportfolio für die finanzielle Unabhängigkeit auf. Von Johann Werther Es ist vielleicht die größte Finanzbewegung der jüngeren Geschichte: FIRE. Zu Deutsch bedeutet ihr Name "finanziell frei, früh in den Ruhestand". Doch viele fragen sich, wie sie dieses Ziel erreichen können und auf welche Aktien man dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...