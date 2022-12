Gold: Fahrplan für 2023

Anzeige / Werbung Inflation und starke Bewegungen am Zinsmarkt lassen Trends im Gold erwarten Die Probleme und Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft werden in 2023 kaum kleiner werden. Nachdem ein Inflationsschock 2022 dominierte und infolge dessen seitens der US-Notenbank eine aggressive Zinserhöhungs-Runde eingeläutet wurde, ist für 2023 mit mehr Dynamik im Goldpreis zu rechnen. Denn dieser reagiert zeitversetzt sehr sensibel auf Änderungen des Realzins (Anleihenrenditen - Inflation). Der intermarketbasierte Forecast zeigt die im folgenden Schaubild illustrierte zu erwartende Verlaufskurve für 2023. Zu beachten ist dabei, dass der Forecast nicht die absolute Höhe einzelner Bewegungsfraktale in Relation zu der Dimension anderer Bewegungen anzeigen soll, sondern es lediglich um RICHTUNG und TIMING (sprich: von wann bis wann in welche Richtung) geht. Zunächst soll es bis März eine positive Tendenz im Goldpreis geben, woraufhin sich zwischen März und Juni eine Abwärtsbewegung einstellen sollte. Zwischen Juni und September sind gemäß Forecast wieder gute Zeiten für die Longseite im beliebten Edelmetall angebrochen. Signifikant ist aber auch die Abwärtsprognose für die Zeit Oktober bis Dezember 2023. Trader werden - so der Forecast überwiegend stimmig ist - im neuen Jahr auf beiden Seiten attraktive Trading-Gelegenheiten haben. Insgesamt sollte Gold aber in den nächsten Jahren weiter aufwärts tendieren. Die Zwischenkorrekturen stellen dann Konsolidierungsphasen dar, die mittel- bis langfristige Gold-Anleger für die Akkumulation ihrer Gold-Positionen nutzen können. Rückblick: Forecast 2022 Wie kommt die Prognose zustande? Prognosen muten berechtigterweise schnell wie Hokuspokus an. Zuviel Unsinn wird in dem Kontext verfasst, weil es Aufmerksamkeit erzeugt. Das ist hier jedoch anders. Larry Williams war die Inspiration für derartige Forecast-Modelle. Er selbst arbeitet bis heute zwecks grober Orientierung mit seinen eigenen Forecasts und bezieht diese immer wieder in sein Trading ein. Bei der Konstruktion eines Forecasts geht es grundsätzlich darum, die fundamentalen Haupt-Einflussfaktoren zu kennen und zu berücksichtigen. Das können Zinsen sein, zur Produktion notwendige (andere) Rohstoffe oder auch Wirtschaftsdaten (z.B. Inflation). Forecasts stehen also auf einer fundamentalen Basis. In der Praxis gibt es immer Ursache/Wirkungs-Verzögerungen. Und genau die macht sich der Forecast zu nutzen. Wie erfolgreich die bisherigen Prognosen unseres Gold-Forecast waren lässt sich seit 2012 durch unsere Youtube-Videos dazu nachvollziehen. Gerne kannst Du Dir dort ein Bild der Historie unserer Forecasts verschaffen. 7-minütiges Video zeigt die Gold-Prognose bis April 2025 In diesem Video zeige ich Dir die Entwicklung von Gold im Zusammenhang mit Rezessionen: https://youtu.be/cDGtANKPFYw Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

