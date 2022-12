Das Instrument ECX DE000A3H2184 EPIGENOMICS AG NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 27.12.2022

The instrument ECX DE000A3H2184 EPIGENOMICS AG NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.12.2022 and ex capital adjustment on 27.12.2022



Das Instrument THRP US88362L1008 THERMOGENESIS DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.12.2022

The instrument THRP US88362L1008 THERMOGENESIS DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.12.2022

EPIGENOMICS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de