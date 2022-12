Nottingham, England (ots/PRNewswire) -Liquidität ist die Lebensader jeder Kryptowährungsbörse - ob zentralisiert oder dezentral. Eine Börsenplattform, die mit hoher Liquidität verstärkt wird, kann nicht nur die Kauf- und Verkaufsaufträge schnell erfüllen, sondern das Privileg für sich nutzen, mehr Nutzer für ihre Plattform zu gewinnen.Antier Solutions - eines der führenden Kryptomarkt-Unternehmen - befähigt Kryptobörsen mit seinen umfassenden Krypto-Market-Making-Services (https://www.antiersolutions.com/market-making-services/) dazu, eine hohe Liquidität zu erzielen. Seine Finanz- und Blockchain-Experten verfolgen den stringenten Ansatz, leistungsstarke Kryptomarkt-Bots für zentralisierte und dezentralisierte Kryptobörsen (https://www.antiersolutions.com/decentralized-exchange-development/) aufzubauen, um für resiliente Auftragsbücher, einheitliche Spreads und mühelosen Zugang zu Drittanbieter-Bid-Ask-Aufträgen an beliebten Remote-Börsen zu sorgen.Die kundenspezifischen, unternehmensfähigen Algorithmen genießen das Vertrauen vieler branchenführender Projekte. Sie setzen hoch skalierbare, proprietäre Market-Making-Mechanismen ein, die die Vision verfolgen, gerechtere und effizientere Finanzmärkte zu schaffen.Die folgenden Merkmale untermauern die von Antier bereitgestellte Software für den Kryptomarkt:- Anpassung an sich verändernde Marktsituationen in Echtzeit Die Market-Making-Bots von Antier versetzen Börseninhaber in die Lage, ihre Trading-Strategie gemäß den sich ändernden Marktbedingungen anzupassen und ihre Liste von Liquiditätsanbietern jederzeit mit einer einfach konfigurierbaren API zu erweitern.- Automatisiertes Trading von Kryptowährungen Börseninhaber können für ihre zentralisierten oder dezentralen Kryptowährungsbörsen jede gebrauchsfertige oder integrierte Market-Making-Strategie einsetzen.- Transparentes Market-Making Börseninhaber können von undurchsichtigen Market-Making-Services ablassen und einen adaptiven Krypto-Market-Maker übernehmen, der es ihnen ermöglicht, die vollständige Kontrolle über die Market-Making-Aktivitäten zu übernehmen.- Auftragsbuch-Aggregation Die sicheren API-Verbindungen ermöglichen es Kryptobörsen, Bid- und Ask-Aufträge auf ihrer Plattform mit denen von Drittanbietern und Liquiditätsanbietern zu kombinieren, um es Investoren zu ermöglichen, zum besten Preis zu kaufen.Intelligente Market-Making-Strategien für innovative UnternehmenDie Experten von Antier entwickeln intelligente Market-Making-Strategien für den Kryptomarkt, um es Unternehmen zu ermöglichen, im Kryptomarkt mit hoher Liquidität zu prosperieren. Ihr Know-how bei der Erstellung von Erfolgsgeschichten für Ihre Kunden geht auf ihre breite Erfahrung, ihr technisches Können und ihr tiefgreifendes Fachwissen zurück.Kryptobörsen, die sich um eine hohe Liquidität bemühen, können die Erfahrung und das Fachwissen von Antier nutzen, um mit einem leistungsstarken Krypto-Market-Maker Geschäftswachstum zu erzielen.Informationen zu Antier SolutionsAntier Solutions ist ein führendes Blockchain-Technologie-Unternehmen, das auf die "Dezentralisierung der Welt" abzielt. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Angeboten, von der Entwicklung von Kryptobörsen (https://www.antiersolutions.com/cryptocurrency-exchange-development-company/) und Wallets bis hin zu maßgeschneiderter Blockchain-Entwicklung (https://www.antiersolutions.com/), Tokenisierung und der Entwicklung von kryptofreundlichen Banking-Plattformen (https://www.antiersolutions.com/crypto-banking-solution/).Antier wird von dem Motto angetrieben, geniale Technologielösungen zu übernehmen, um der Veränderung einen Schritt voraus zu sein. Mit dieser Überzeugung hat Antier sein Angebot erweitert, um den aufkeimenden NFT-Markt und den Metaverse (https://www.antiersolutions.com/metaverse-development/)-Markt zu bedienen.Medienkontakt: E-Mail: info@antiersolutions.comWebsite: https://www.antiersolutions.com/Telegram: https://t.me/antiersupport Facebook: https://www.facebook.com/antiersolutions Linkedin:https://www.linkedin.com/company/antiersolutions/ Instagram: https://www.instagram.com/antiersolutions/Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1973357/Antier_Solutions_High_Liquidity.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1973357/Antier_Solutions_High_Liquidity.jp)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1391440/Antier_Solutions_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1391440/Antier_Solutions_Logo.jp)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/antier-solutions-bietet-market-making-services-fur-krypto-an-um-borsen-mit-hoher-liquiditat-zu-starken-301709498.htmlPressekontakt:Devender K. Junas,+91-7889162751,devender.kumar@antiersolutions.comOriginal-Content von: Antier Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153063/5401342