Gehören Funklöcher bald der Vergangenheit an? Spätestens 2024/2025 soll es so weit sein - davon geht ein Unternehmen aus, das dafür zuständig ist, eben diese Lücken im Handynetz zu schließen. Eine für das Schließen von Funklöchern zuständige Firma rechnet damit, dass sich das Handynetz in entlegenen Gebieten dank Fördermitteln des Bundes in den Jahren 2024 und 2025 deutlich verbessern wird. Wenn die Mobilfunk-Netzbetreiber mitmachen, werde man im kommenden Jahr nach aufwendigen Vorarbeiten "eine deutlich dreistellige Zahl" von Förderaufrufen starten können, sagte der Chef der bundeseigenen Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG), Ernst-Ferdinand Wilmsmann, der dpa in Naumburg an der Saale. In diesem Jahr waren es nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...