Am deutschen Aktienmarkt deutet sich am Freitagmorgen nach einer Woche mit starken Kursschwankungen ein versöhnlicher Ausklang an. Der DAX -1,30% wurde vorbörslich zeitweise 0,4 Prozent höher bei 13.970 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am deutschen Aktienmarkt beeinflussen:1. Vorgaben aus den USANach deutlichen Erholungsgewinnen an den US-Börsen zur Wochenmitte ist es ...

