Mögliche Folgewirkung der BaFin - Mitteilung bzgl. der ehemaligen Beteiligung Voltabox AG Delbrück, 23. Dezember 2022 - Die Geschäftsleitung der paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat aus einer öffentlichen Mitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erfahren, dass diese im Konzernabschluss der Voltabox AG zum Abschlussstichtag 31.12.2019 und im dazugehörigen Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 Fehler festgestellt hat. Nach den Feststellungen der BaFin wurden die Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2019 zu niedrig und die Umsatzzahlen im Abschluss 2018 zu hoch ausgewiesen. Die paragon GmbH & Co. KGaA hat im Geschäftsjahr 2019 noch ca. 60% der Aktien der Voltabox AG gehalten. Aufgrund der sich daraus ergebenden Vollkonsolidierung der Voltabox AG hat die paragon GmbH & Co. KGaA die von der Voltabox AG seinerzeit gelieferten Zahlen ohne Möglichkeit der Überprüfung in den Konzernabschluss der paragon GmbH & Co. KGaA in 2019 konsolidiert. Daher geht die Geschäftsleitung der paragon GmbH & Co. KGaA von einem möglichen Folgeeffekt für den Konzernabschluss der paragon GmbH & Co. KGaA aus, auch wenn dazu derzeit von der BaFin keine Fehlerfeststellung vorliegt. Dies würde ausschließlich den Abschluss 2019 betreffen und hätte keinerlei Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der paragon GmbH & Co. KGaA in den Jahren 2020ff. Die paragon GmbH & Co. KGaA hat sich bekanntlich im Jahr 2021 vollständig von den Aktien der Voltabox AG getrennt. Über die paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme agiert paragon nach dem Verkauf der Beteiligung Voltabox mit dem Geschäftsbereich Power nunmehr eigenständig. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag. Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse paragon GmbH & Co. KGaA Dr. Martin Esser Bösendamm 11 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-200 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102 E-Mail: investor@paragon.ag

