München (ots) -- Weihnachtsfilm mit Starbesetzung überzeugt zur besten Sendezeit- 7,9 % MA bei werberelevanter Zielgruppe der 14-49-Jährigen- Bis zu 1,28 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamtMit "Schöne Bescherung" konnte am gestrigen Donnerstagabend erneut ein Weihnachtsfilm in der Primetime überzeugen. So erreichte die Filmkomödie (u.a. mit Chevy Chase und Beverly D'Angelo in den Hauptrollen) 7,9 % MA in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen.Bis zu 1,28 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten die herrlich-kitschigen Weihnachtsszenarien um Clark Grisworld, der eigentlich nur geruhsame Weinachten im Kreise seiner Familie verbringen möchte.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 22.12.2022, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5401408