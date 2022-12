Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Vizepräsident der EZB, de Guindos, bekräftigte die Absicht der Notenbank zu weiteren deutlichen Zinserhöhungen, so die Analysten der Nord LB.Vor diesem Hintergrund hätten deutsche Bundesanleihen nachgegeben.Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland seien in Q3 um durchschnittlich 4,9% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Damit habe sich die Preissteigerung im Vergleich zum zweiten Quartal (+9,7%) nahezu halbiert. ...

