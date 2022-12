Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Cardea Europe AG vom 22. Dezember 2022:Die Cardea Europe AG teilt mit, dass die entsprechenden Finanzmittel für die am 08.12.2022 fälligen Zinszahlungen ihrer 7,25 Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2ZP5/ WKN A3H2ZP) (siehe Meldung vom 08.12.2022) an die ausführende Bank überwiesen wurden. Auf dieser Basis ist zu erwarten, dass die entsprechenden Zahlungen bis zum 23.12.2022 an die Anleihegläubiger erfolgen werden. ...

