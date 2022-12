Stuttgart (ots) -Das große SWR "Comedy Clash"-Jahresfinale ab 23. Dezember in der ARD MediathekEs wird ernst beim "Comedy Clash" - im Jahresfinale geht es um den Titel "Comedy-Newcomer:in des Jahres 2022". Mit vollem Einsatz gehen die Finalist:innen Nikita Miller, Nico Stank, Fabio Landert, Cüneyt Akan, Tutty Tran, EmmVee, Erika Ratcliffe und Bruno Banarby auf die Stuttgarter Bühne des "Comedy Clash", um die Zuschauer:innen noch einmal zu begeistern. Die SWR Streamingreihe "Comedy Clash" zeigt das zweiteilige Finale ab Freitag, 23. Dezember 2022 in der ARD Mediathek.Das "Comedy Clash"-StaffelfinaleIm SWR "Comedy Clash"-Finale treten die besten Comedians und Comediennes der acht Jahresvorrunden gegeneinander an. Im ersten Teil gibt Nikita Miller fragwürdige Tipps für die Ehe, Nico Stank erzählt von seinem letzten Besuch beim Proktologen, Fabio Landert hat endlich auch Bubble Tea probiert und Cüneyt Akan würde sich nicht einmal selbst daten. Im zweiten Teil geht es weiter mit Tutty Tran, der seinem Vater hilft, Tampons von Spültabs zu unterscheiden, EmmVee kann zu aggressivem Gangsterrap nicht flirten, Erika Ratcliffe spielt gerne Inzest-Rollenspiele und Bruno Banarby macht eine Wohnungsbesichtigung durch die VR Brille. Acht Stand-up-Talente - wer kann das Publikum überzeugen und den Jahressieg holen?"Comedy Clash" - digitales Unterhaltungsformat des SWR in der ARD MediathekMit der Streaming-Reihe "Comedy Clash" präsentiert der SWR den Stuttgarter Stand-up-Comedy-Wettbewerb und bietet hautnahe Einblicke in die Backstage-Atmosphäre der Liveveranstaltungen. Zu sehen sind in der Szene bereits bekannte Künstler:innen und Newcomer:innen, die sich als Stand-up-Talente beweisen wollen."Comedy Clash" - das Jahresfinale in der ARD MediathekDas "Comedy Clash"-Jahresfinale ab 23. Dezember in der ARD Mediathek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fsendung%2Fcomedy-clash%2FY3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNDIy&data=05%7C01%7CKatja.Matschinski%40swr.de%7Cd5e40b9b7cc04a8c7d8f08da8cc2e1c8%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637977065884609083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Huuw3ot6N5%2ByyeTAr4r9%2BBnafFveshhBrpwavowzW%2B8%3D&reserved=0). Alle bisherigen Vorrunden und das Promi Special zum Nachschauen ebenfalls verfügbar.Produziert wird "Comedy Clash" vom SWR in Zusammenarbeit mit smile! producing und Endgame Entertainment.Fotos über ARD-Foto.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/comedy-clash-finale-2022.Die Pressestelle des SWR auf Twitter: @SWRpresseNewsletter: "SWR vernetzt"SWR.de/swrvernetztnewsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5401488