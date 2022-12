Steigende Energiekosten haben dazu geführt, dass etliche Haushalte in Europa neue Wege gesucht haben, ihren Energieverbrauch zu senken. Angesichts der Sanktionen gegen Russland kaufen wir kein russisches Öl und fast kein Gas mehr, und Strom aus Atomkraft will man auch nicht mehr haben. Das die Energiekosten für Haushalte und Unternehmen in die Höhe schnellen, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...