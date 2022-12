News von Trading-Treff.de Es ist und bleibt ein recht wackeliger Verlauf in vielen Charts. Bei den Indices werden Kursanstiege zuletzt immer wieder für Verkäufe genutzt. Bei einigen Währungen kommt keine Dynamik am Ende der Bewegungen auf. Das Jahr geht zu Ende, die Bücher der Großbanken sind geschlossen. Was können private Traderinnen und Trader vom Rest des Jahres erwarten? DAX, EURUSD, Natural Gas Im Dax sind die Händler weiterhin etwas unentschlossen. ...

