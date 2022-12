FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie von Munich Re in ihre "Equity Ideas"-Auswahlliste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 345 Euro belassen. Der Rückversicherer befinde sich in den laufenden Vertragsverhandlungen mit Erstversicherern im Zuge der Erneuerungsrunde im Januar in einer außerordentlich gu?nstigen Verhandlungsposition, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dem Management sollte es gelingen, Preiserhöhungen oberhalb der Schadeninflation durchzusetzen, und zwar nicht nur in schadenbelasteten Verträgen, sondern auf breiter Front./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 08:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / 09:05 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

MUENCHENER RUECK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de