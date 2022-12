Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit rund 250 Mrd. EUR Emissionsvolumen in 466 Einzelanleihen hat der Primärmarkt für EUR Corporate Bonds das Jahr 2022 erwartungsgemäß recht schwach abgeschlossen, so die Analysten der Helaba.In Summe seien dies rund 125 Mrd. EUR weniger als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre gewesen. Erst in Q4 habe die Emissionstätigkeit mit knapp 60 Mrd. EUR nicht mehr ganz so deutlich unter dem Aktivitätsniveau der entsprechenden Vergleichsquartale 2019 bis 2022 gelegen. Insbesondere die Tatsache, dass sich der Anstieg der Refinanzierungskosten über weite Teile von 2022 im vierten Quartal nicht fortgesetzt habe, dürfte zu dieser Erholung beigetragen haben. ...

