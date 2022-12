Synbiotic war einer der ersten Akteure auf dem deutschen Cannabinoidmarkt und ist heute ein dominanter Akteur mit einer vollständig integrierten Wertschöpfungskette. Basierend auf dem Fundament in CBD-basierten Wellness- und Lebensmittelaktivitäten hat Synbiotic in den Jahren 2021 und 2022 zwei Unternehmen übernommen und integriert, um in den medizinischen Cannabismarkt in Deutschland einzudringen. Ein noch stärkerer Kicker ist der Markt für Freizeit-Cannabis, der voraussichtlich ein Volumen von EUR 3,7 Mrd. erreichen wird. Nach Angaben des deutschen Gesundheitsministeriums könnte dies Anfang 2024 der Fall sein. Für die Analysten von AlsterResearch scheint es möglich, dass Synbiotic langfristig einen Marktanteil von 10 % erreichen kann, was einem Umsatz von etwa EUR 370 Mio. entspricht. Investoren, die auf der Suche nach einem attraktiven Investment sind, um am erheblichen Wachstumspotenzial des deutschen Cannabismarktes zu partizipieren, kommen an Synbiotic nicht vorbei. AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 40,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Synbiotic%20SE





