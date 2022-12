Photon Energy hat gestern den Erwerb der restlichen Anteile an der polnischen Lerta S.A. für ca. EUR 10 Mio. in bar und in Aktien bekannt gegeben. Lerta betreibt ein virtuelles Kraftwerk, d.h. ein Netzwerk dezentraler kleiner und mittlerer Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen zusammen mit Speichersystemen und flexiblen Stromverbrauchern. Die Transaktion bietet erhebliche Wachstumschancen, da der steigende Anteil erneuerbarer Energien den Bedarf an mehr Netzflexibilität erhöht. Nach Anpassung der Schätzungen für die Transaktion und die weniger stark als erwarteten Auswirkungen von Preisobergrenzen und verschiedenen Steuern in 23E kommt AlsterResearch zu einem neuen Kursziel von EUR 4,40 (alt: EUR 4,20) und bestätigt die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Photon%20Energy%20NV





