Zuletzt hat der Preis für Erdgas am niederländischen Handelsplatz TTF einen Preis von 85 € je MWh erreicht. Damit ist nun wieder das Niveau erreicht, das kurz vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges am 24. Februar 2022 geherrscht hatte. Neben gut gefüllten Gaslagern haben auch die zuletzt sehr milden Temperaturen für einen weiteren Kursrückgang gesorgt. Je länger diese milden Temperaturen anhalten, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Deutschland bzw. Europa in eine Gasmangellage rutscht.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief", www.bernecker.info





