Trading-Idee der Woche: Übernahmekandidaten

Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation haben an den Börsen in diesem Jahr sehr viel Unsicherheit unter den Marktteilnehmern gesät. Größere Investments wurden in vielen Unternehmen zurückgestellt, auch mit Hinblick auf eine deutliche Abschwächung der Weltwirtschaft. Die zum Teil massiv gesunkenen Bewertungen vieler Unternehmen forcieren nun aber zunehmend die Aktivitäten am weltweiten M&A-Markt. Ein Trend, den versierte Anleger im Auge behalten sollten. Twitter - nur einer von vielen Deals Die Übernahme der Social-Media-Plattform Twitter durch den Tesla-Chef Elon Musk dürfte bislang der medial meistbeachtete Deal des Jahres gewesen sein. Doch gerade in den vergangenen Wochen und Monaten gab es zahlreiche weitere Offerten für börsennotierte Firmen. Hier einige Beispiele: Die Bonnier News Group will das skandinavische Medien-Unternehmen Readly kaufen. Kajtes International gab bekannt, die Zahnpflegemarken Theramed und Vademecum von Henkel Oral Care zu übernehmen. Vivint Smart Home, ein Hersteller smarter Haustechnik, ist in das Visier des Energieversorgers NRG Energy geraten. Und der irische Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics steht vor der Übernahme durch den US-Biotechnologiekonzern Amgen.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

