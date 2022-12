LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA nach dem Besuch mehrerer Branchenveranstaltungen sowie Gesprächen mit Investoren in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Aktie des Pharma- und Spezialchemiekonzerns zähle nach einem schwierigen Jahr 2022 neben Argenx, AstraZeneca, Hikma, Novartis, Novo Nordisk, Recordati und Sanofi zu den Titeln, bei denen sie die Erwartungen für 2023 als eher positiv wahrnehme, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Erwartungen seien vor allem an die Sparte Life Sciences sowie mögliche Zukäufe geknüpft./gl/tav





Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2022 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / 05:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

