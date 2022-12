FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen von 65 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der wegen eines Hackerangriffs verspätete Bericht belege, dass der Kupferkonzern das Geschäftsjahr 2021/22 planmäßig mit einem Rekordergebnis abgeschlossen habe, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe die Ergebnisprognose für 2022/23 moderat positiv überrascht, was ein Grund sei, weshalb er seine Schätzung für das operative Vorsteuerergebnis 2022/23 angehoben habe. Das Investitionsprogramm von Aurubis belege zudem, dass der Konzern in den kommenden Jahren das organische Wachstum mit einer Schwerpunktsetzung auf Recycling und die weitere Optimierung der Prozesse beschleunigen wolle./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 14:25 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / 14:32 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006766504

