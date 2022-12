Baden-Baden (ots) -"Mit 66 Jahren" heißt einer von Udo Jürgens bekanntesten Hits - und genau 66 Alben hievte die Musiklegende bislang in die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Jetzt kommt das 67. Werk hinzu: "Da capo, Udo Jürgens" zeichnet die wichtigsten Stationen einer Weltkarriere nach und beschert dem 2014 gestorbenen Österreicher postum die vierte Nummer-eins-Platte. Damit wird Jürgens nun über die Weihnachtsfeiertage die Top 100 anführen.Mit einer umfassenden Abschiedstournee haben Angelo Kelly und seine Familie ihr gemeinsames musikalisches Projekt beendet. Der Konzertmitschnitt "The Last Show (Live)" ruft noch einmal die besonderen Momente in Erinnerung. Er debütiert hinter den wiedererstarkten Frei.Wild ("20 Jahre, Wir schaffen Deutsch.Land", zwei) und Bonez MC & Raf Camora ("Palmen aus Plastik 3", drei) sowie Sarah Connor ("Not So Silent Night", vier) an fünfter Stelle. Erstmals dabei ist auch Frank Zappas Kultalbum "Waka/Jawaka" (24), das anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums neu veröffentlicht wurde.Wenig überraschend verteidigt Mariah Carey die Vormachtstellung in den Single-Charts. Zu ihrem Evergreen "All I Want For Christmas Is You" gesellen sich 54 weitere Weihnachtslieder wie "Last Christmas" (Wham!, zwei) oder das erstmals platzierte "Night Before Christmas" (Sam Smith, 89). Insgesamt besteht bereits die komplette Top 10 aus Festtagsliedern. Die höchsten New Entries steuern UK-Rapper Central Cee ("Let Go", 19) und das nordamerikanische Trio Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage ("Creepin'", 33) bei.Die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts werden freitags ab 18 Uhr auf www.mtv.de veröffentlicht.Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Händlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11911/5401924