Elon Musk: Keine weiteren Verkäufe mehr? Außerdem: Börsenzeiten über die Feiertage.

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen gibt es neue Nachrichten von Elon Musk. Dieser kündigte an, keine seiner Tesla-Aktien für die nächste Zeit verkaufen zu wollen. Außerdem: Über die Feiertage ändern sich auch die Öffnungszeiten so mancher Börse. Wir haben das Wichtigste zusammengefasst.



Zuletzt war Elon Musk zunehmend aufgrund seines Twitter-Engagements im Gespräch. Jetzt kommunizierte der Tesla-CEO, dass er nicht vorhabe in den nächsten 2 Jahren weitere Tesla-Aktien zu verkaufen. Mit seinem jüngsten Verkauf der vergangenen Wochen trennte sich Musk insgesamt von Papieren im Wert von ca. 40 Milliarden Dollar - mitunter um den Kauf des Unternehmens Twitter zu finanzieren. Die Aktien von Tesla reagierten zunächst positiv. Ob tatsächlich keine Verkäufe in naher Zukunft stattfinden, bleibt allerdings abzuwarten - Musk hatte bereits im Laufe diesen Jahres in Aussicht gestellt, keine Anteile des Elektroautobauers mehr zu verkaufen.





Weihnachten steht vor der Tür und läutet ein paar ruhige Tage ein. Auch an der Börse gibt es durch die Feiertage einige Änderungen der Handelszeiten. Wann genau welche Börsen bzw. Basiswerte betroffen sind und was das für die Handelbarkeit der Produkte der HSBC bedeutet, haben wir in folgender Tabelle für Sie zusammengefasst. Zuletzt wünschen wir Ihnen noch Frohe Weihnachten und erholsame Feiertage.

