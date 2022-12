New York und Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen erweitert seine Reichweite auf erstklassige US-Sportveranstaltungsorte und fasst in Nordamerika Fuß, vergrößert sein Medien- und Unterhaltungsdienstleistungsportfolio um Live-Videoproduktion und -Übertragung und ist damit für die Zukunft in der gesamten globalen Content-Wertschöpfungskette einzigartig positioniert.Tata Communications, ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, gab heute bekannt, dass es über seine hundertprozentige internationale Tochtergesellschaft Tata Communications (Netherlands) B.V. eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von The Switch Enterprises LLC getroffen hat. The Switch mit Hauptsitz in New York ist ein führender globaler Anbieter von durchgängigen Live-Videoproduktions- und -übertragungsdiensten mit Reichweite zu den wichtigsten Sportstätten in Nordamerika. Mit dieser Transaktion wird Tata Communications auf dem amerikanischen Medien- und Unterhaltungsmarkt Fuß fassen, sein Portfolio auf die Live-Videoproduktion ausweiten und sich als einzigartiger Akteur in der gesamten Wertschöpfungskette der Inhaltsentwicklung weltweit positionieren.Im Rahmen der Vereinbarung hat sich Tata Communications bereit erklärt, eine 100-prozentige Beteiligung an The Switch Enterprises, LLC und bestimmten internationalen Vermögenswerten des Unternehmens für einen Wert von ca. 58,8 Mio. US-Dollar in bar zu erwerben (vorbehaltlich der üblichen Anpassungen beim Abschluss). Der Abschluss der Transaktion hängt von den Genehmigungen der Aufsichtsbehörden ab. Mit dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen wird Tata Communications die Kunden von The Switch mit einer globalen Reichweite in mehr als 190 Länder und Gebiete unterstützen, und The Switch wird modernste Live-Produktionskapazitäten bereitstellen, die es Unternehmen ermöglichen, qualitativ hochwertige, immersive Inhalte schneller und effizienter zu produzieren.Tri Pham, Chief Strategy Officer, Tata Communications, erklärte bei der Bekanntgabe der Übernahme: "Durch die Kombination der starken Präsenz von The Switch in Nordamerika und der globalen Position von Tata Communications entsteht ein beeindruckendes Kraftpaket im globalen Medien-Ökosystem, das anderen Unternehmen helfen wird, die aufkommenden digitalen Konsummuster zu nutzen, um Innovationen und Umwälzungen voranzutreiben. Darüber hinaus wird das Modell von The Switch, das Produktionsinfrastrukturen als einen Service anbietet, den Kunden von Tata Communications ermöglichen, die Einführung von ferngesteuerten Produktionen von jeder beliebigen Veranstaltung auf der Welt zu beschleunigen."Dhaval Ponda, Global Head of Media & Entertainment Business, Tata Communications, fügte hinzu: "Die globale Medien- und Unterhaltungsindustrie befindet sich in einer für diese Generation einzigartigen digitalen Transformation, die von einem grundlegenden Wandel des Konsumverhaltens der Verbraucher angetrieben wird. Tata Communications unterstützt bereits einige der größten globalen Sportverbände, Fernsehsender und OTT-Plattformen bei der Bewältigung dieses Umbruchs durch unsere digitale Medienplattform der nächsten Generation. Mit dem Switch-Team werden wir nun in der Lage sein, ganzheitliche, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die Live-Programme und geplante Programme für das Fernsehen, die Nutzung von voraufgezeichneten und archivierten Videos für die Erstellung neuer Inhalte sowie die gesamte Nachproduktionsarbeit umfassen. Die Teams von The Switch und Tata Communications werden der Branche gemeinsam dabei helfen, die nächste Stufe der Einbindung von Fans an den Veranstaltungsorten und zu Hause zu erreichen."Eric Cooney, Präsident und CEO von The Switch, sagte bei dieser Gelegenheit: "Das Team von The Switch hat hart daran gearbeitet, ein marktführendes Live-Produktions- und Übertragungsangebot in den USA und darüber hinaus zu schaffen. Wir sind sehr stolz auf unsere Leistungen und das Vertrauen, das die größten Medienunternehmen in unsere Dienste setzen. Da sich die Medienbranche weiterentwickelt, spielt The Switch eine immer wichtigere Rolle für die Zukunft des Live-Sports und der Unterhaltung und hilft unseren Kunden, ihre lukrativen Inhalte optimal zu nutzen. Mit Tata Communications werden wir diesen Weg beschleunigen, indem wir Stabilität, Investitionen und Visionen zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums bereitstellen. Ich freue mich auf die Zukunft von The Switch und die Möglichkeiten, die sich für unser Team und unsere Kunden daraus ergeben."Nach Abschluss der Transaktion wird The Switch Enterprises in den Geschäftsbereich Media and Entertainment Services (MES) von Tata Communications unter Dhaval Ponda integriert.Informationen zu The Switch EnterprisesIn der actiongeladenen Welt der Live-Videoproduktion und -Übertragung ist The Switch immer dabei und setzt in der Branche den Maßstab für Qualität, Zuverlässigkeit und unübertroffenen Service. The Switch wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York. Seit fast drei Jahrzehnten bringt das Unternehmen Zuschauer auf der ganzen Welt Live-Veranstaltungen nach Hause und liefert ihnen die gewünschten Inhalte über lineares Fernsehen, On-Demand- und Streaming-Plattformen - gerne auch auf mehreren Bildschirmen und Geräten gleichzeitig.Die umfassende Produktionsplattform von The Switch kombiniert mobile und ferngesteuerte Dienste, um seinen Kunden die kostengünstige Erfassung, Bearbeitung und Verpackung überzeugender, hochwertiger Live-Berichterstattung zu ermöglichen. Das Liefernetzwerk von The Switch verbindet Produktionseinrichtungen mit mehr als 800 der weltweit größten Produzenten und Vertreiber von Inhalten sowie mit Sport- und Veranstaltungsorten und stellt eine nahtlose Verbindung zwischen Rechteinhabern, Sendern, Streaming-Plattformen, Medienunternehmen und Webdiensten her. Weitere Informationen finden Sie auf www.theswitch.tvInformationen zu Tata Communications Das UnternehmenTata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) gehört zur Tata Group und ist ein weltweites digitales Ökosystem, das die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Territorien vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter ermöglicht das Unternehmen mithilfe von Collaboration- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.comZukunftsgerichtete Aussagen und VorsichtshinweiseBestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich jener, die sich auf die voraussichtliche Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäfte von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Datenvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten, erfolgreich abzuschließen; das Versäumnis, den Preisdruck bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens zu stabilisieren oder zu verringern; das Versäumnis, strategische Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications zu integrieren; sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, sind unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited genannten Risikofaktoren.Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.© 2022 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tata-communications-ubernimmt-das-us-amerikanische-unternehmen-the-switch-enterprises-um-die-produktion-und-ubertragung-von-live-videoinhalten-weltweit-anzubieten-301709678.htmlPressekontakt:Arati Mukerji,Tata Communications,+91 9958895759,arati.mukerji@tatacommunications.com // Investorenkontakt: Rajiv Sharma,Tata Communications,+91 9820136641,rajiv.sharma@tatacommunications.comOriginal-Content von: Tata Communications, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147026/5401933