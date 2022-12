Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche sind die Renditen deutscher wie europäischer Staatsanleihen deutlich gestiegen, zehnjährige Bund-Rendite zog bis auf 2,38 Prozent an, so die Deutsche Börse AG.Aktuell stehe sie bei 2,36 Prozent. Zunächst habe EZB-Vizepräsident Luis de Guindos die Absicht der Notenbank bekräftigt, die Zinsen weiter deutlich zu erhöhen. 50 Basispunkte Erhöhung könnten die neue Norm werden. Auch Entscheidungen der japanischen Notenbank und US-Daten hätten für Bewegung gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...