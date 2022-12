DJ PTA-News: SunMirror AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung von SunMirror AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Zug (pta/23.12.2022/16:30) - Zug, Schweiz, 23. Dezember, 2022 - SunMirror AG ("SunMirror", Wiener Börse: ROR1; Frankfurter Wertpapierbörse: ROR; Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929) gibt die Ergebnisse der heute abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung bekannt.

Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 sowie den Vortrag des Jahresverlustes auf neue Rechnung. Sie stimmten auch den vorgeschlagenen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 zu.

Herr Laurent Quelin und Herr Daniel Monks wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Im Anschluss an die Ankündigung von Dr. Heinz R. Kubli, auf eine Wiederwahl für eine weitere Amtszeit zu verzichten, wurde Laurent Quelin zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Die von einer Gruppe von Aktionären vorgeschlagenen Kandidaten wurden nicht gewählt.

Das Protokoll der abgehaltenen Generalversammlung, einschliesslich der detaillierten Abstimmungsergebnisse, wird zu gegebener Zeit auf der Website von SunMirror unter https://sunmirror.com/de/investor-relations-de/generalversammlung/ zum Download zur Verfügung stehen.

* * * * *

Über die SunMirror AG

Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grüne Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor.

Die Aktien der Gesellschaft (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) und werden an den Freiverkehrsbörsen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) sowie auf Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.sunmirror.com.

Kontakt

Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter

Büro Frankfurt

Friedrich Ebert Anlage 35-37

Tower 185

(Ende)

Aussender: SunMirror AG Adresse: Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Reuter Investor Relations Tel.: +49 69 1532 5857 E-Mail: info@sunmirror.ch Website: www.sunmirror.ch

ISIN(s): CH0396131929 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2022 10:30 ET (15:30 GMT)