JDC Group AG beendet plangemäß Rückkaufprogramm für eigene Aktien Der Vorstand der JDC Group AG hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 14. Juni 2022 entschieden, ein Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen von bis zu 200.000 Aktien der JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) maximal jedoch zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 5 Mio. ("Aktienrückkaufprogramm") durchzuführen. Die maximale Laufzeit des Rückkaufprogramms war bis zum 23. Dezember 2022 befristet worden. Das Rückkaufprogramm hatte am 15. Juni 2022 begonnen und endet plangemäß mit Ablauf des 23. Dezember 2022. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms hat die Gesellschaft 181.820 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis ohne Nebenkosten von EUR 3.163.193,20 zurückgekauft. Die Gesamtanzahl der von der JDC Group AG derzeit gehaltenen eigenen Aktien beträgt 687.022 Stück. Dies entspricht 5,03 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Der letzte Stand des Aktienrückkaufprogramms ist auf der Website der JDC Group AG unter nachfolgendem Link veröffentlicht: https://jdcgroup.de/investor-relations/ .





