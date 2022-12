Halle/MZ (ots) -



Die Menschen in der Ukraine werden leider keine Atempause haben. Der Frieden auf Erden, wie er in der Weihnachtsgeschichte ausgerufen wird, bleibt der Ukraine verwehrt. Es steht sogar zu befürchten, dass Putin auch über die Feiertage keine Feuerpause einlegt. Ihre Hoffnungen können die Ukrainer aber aufrechterhalten, solange sie gewiss sein können, dass die EU und die Nato an ihrer Seite stehen und sie unterstützen - humanitär, finanziell und militärisch.



Eigentlich sollte zu Weihnachten die Aussicht auf Frieden und nicht auf eine Fortsetzung des Kriegs das Thema sein. Es wäre aber naiv zu glauben, dass die Ukraine oder gar die westlichen Demokratien mit Russland einseitig zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensschluss kommen könnten.



