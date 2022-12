Halle/MZ (ots) -



Eine hohe Zahl von Schließungen bringt einen geringeren Absatz mit sich. Was wiederum zu ungünstigeren Konditionen beim Einkauf führt. Die Folge wäre, dass die Wettbewerbsfähigkeit gerade beim Kernsortiment Mode noch mehr leiden würde. Die jetzt kolportierte Zahl von 90 Häusern, die womöglich wegfallen sollen, käme einem Tod der Warenhauskette auf Raten gleich.



Nun gilt es, das richtige Maß zu finden. Um ein Gesundschrumpfen zu ermöglichen und ein Kaputtsparen zu verhindern. Da müssen sich alle Beteiligten einbringen. Besonders wichtig sind dabei die Belegschaften. Die wissen am besten, was die Kunden wollen. Und darauf sollten Management und Insolvenzverwaltung endlich hören.



