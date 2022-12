GLO Healthcare ("GLO"), eine von CapVest Partners LLP ("CapVest") gegründete, expandierende Plattform für das Gesundheitswesen, hat in Zusammenarbeit mit dem Management die Akquisition von Calyx abgeschlossen, einem führenden Anbieter von unternehmenskritischer Software und technologiegestützten Dienstleistungen für den schnell wachsenden Markt der klinischen Forschung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221223005181/de/

Die Bedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Calyx hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und den USA und beschäftigt über 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen in sechs Ländern, die rund um die Uhr Dienstleistungen für die meisten der weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen erbringen. Das Unternehmen gliedert sich in drei zentrale Fachbereiche: Medizinische Bildgebung (MI), technologiegestützte interaktive Antworttechnologie (IRT) und Enterprise Technologies (Klinisches Studienmanagementsystem, Software für das Management von Zulassungsinformationen und Software für die elektronische Datenerfassung).

Der marktführende Service, das wissenschaftliche Wissen und die Expertise sowie das Technologieangebot von Calyx beschleunigen die Bereitstellung lebensrettender Behandlungen für Millionen von Patienten auf der ganzen Welt, indem sie die Ergebnisse klinischer Studien beschleunigen und verbessern. Zu den Kunden von Calyx gehören die 20 größten pharmazeutischen Unternehmen der Welt, und bis heute hat Calyx über 60.000 Studien in allen klinischen Phasen unterstützt. Zuletzt hat Calyx beträchtliche Investitionen in die Entwicklung seiner Cloud-Produkte der nächsten Generation getätigt und damit sein Leistungsangebot und seine Servicequalität deutlich verbessert.

Unter der Führung von CapVest konzentriert sich GLO Healthcare auf die Entwicklung und Bereitstellung von hervorragenden diagnostischen Tests und innovativen Therapien für alle wichtigen Krebsarten und andere lebensbedrohliche Krankheiten.

CapVest ist eine internationale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 7,5 Milliarden Euro. Als aktiver und geduldiger Investor hat CapVest den Ruf, eng mit dem Management zusammenzuarbeiten, um Größe, Expansion und Perspektiven seiner Unternehmen positiv zu verändern. CapVest hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erstellung leistungsstarker und marktführender Unternehmen über erhebliche Investitionen in Menschen, Technologie, Innovation, Fähigkeiten und organisches und akquisitionsbedingtes Wachstum.

Kate Briant, Partnerin bei CapVest, sagte: "Die Akquisition von Calyx stellt eine wirklich überzeugende Möglichkeit dar, die umfassende Erfahrung und Finanzkraft von CapVest im Gesundheitswesen mit der einzigartigen Technologie, dem Fachwissen und dem Serviceangebot von Calyx zu kombinieren. Wir haben spannende Pläne, das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens zu beschleunigen, um Calyx als weltweit führendes Unternehmen im Bereich eClinical Services zu positionieren. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Reise mit der Leitung und den Teams von Calyx im Jahr 2023 zu beginnen. Wir werden auf ihren bisherigen Erfolgen bauen und sie dabei unterstützen, die Tiefe, Breite und Qualität der Dienstleistungen für die Kunden zu verbessern, um letztlich dazu beizutragen, Patienten diese lebensrettenden Behandlungen anzubieten."

Ende

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221223005181/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Im Auftrag von CapVest und GLO Healthcare:

Ben Valdimarsson

ReputationInc

bvaldimarsson@reputation-inc.com

Mobil: +44 (0) 7889805930

Im Auftrag von Calyx:

Christine Tobin

Calyx

christine.tobin@calyx.ai

Mobil: +1 412 628-8598