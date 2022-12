Die einst so beliebte Highflyer-Aktie taumelt immer weiter in die Tiefe. Tesla-Papiere haben am Freitag nach einem ganz kurzen Erholungsversuch das tiefste Niveau seit Mitte September 2020 erreicht. Zeitweise büßten die Papiere des E-Auto-Bauers bei hohen Umsätzen über drei Prozent ein. Damit weiteten sie ihren fast neunprozentigen Vortagesverlust aus. Bis auf 121,02 Dollar rutschte die Tesla-Aktie im frühen Nasdaq-Handel ein. Allein in den sechs Handelstagen seit Donnerstag letzter Woche haben ...

