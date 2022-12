Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu Semperit: "Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung am Tag der Veröffentlichung auf die Ankündigung. Im Zuge des langfristigen strategischen Plans, den Fokus auf das Industriesegment zu verlagern, stand das Medizingeschäft schon seit mehreren Quartalen zum Verkauf. Mit Auslaufen der Sonderkonjunktur bei medizinischen Schutzhandschuhen nach Abflauen der Corona-Pandemie, verschlechterte sich die Entwicklung von Sempermed sukzessive. Im 3. Quartal 2022 rutschte das EBITDA in den roten Bereich und das Unternehmen buchte eine Wertminderung. Diese soll nun im Q4 zu einem guten ...

