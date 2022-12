Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Die Unterstützungen in Form der gleitenden Durchschnitte der letzten 50 und 200 Tage haben gehalten, der ATX beendet seinen kurzfristigen Abwärtstrend und gewinnt auf Wochensicht 1,2%. So wie bereits letzte Woche erwähnt hat nun die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten durchstoßen und somit ein starkes Kaufsignal ausgebildet, ein "Goldenes Kreuz". Andere kurzfristige technische Indikatoren bestätigen dies wie beispielsweise MACD und Momentum. Für die nächste Woche erwarten wir den österreichischen Leitindex in der Bandbreite 3.100-3.200 Punkten und damit einen versöhnlichen Jahresausklang."

