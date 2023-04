DJ MÄRKTE EUROPA/Versöhnlicher Wochenausklang - SAP auf Jahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die europäischen Aktienmärkte die längste Zeit des Tages im Minus notiert haben, drehen sie am Freitagnachmittag leicht ins Plus. Damit weitet sich die Konsolidierung auf hohem Niveau einen weiteren Tag aus. Der DAX legt um 0,4 Prozent auf 15.853 Zähler zu und profitiert vom Indexschwergewicht SAP, der Wert legt nach Quartalszahlen deutlich zu. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt um 0,3 Prozent auf 4.397. US-Konjunkturdaten über Erwartung stützen am Nachmittag etwas. Uneinheitlich tendieren die Preise für Energie, während Öl etwas teurer wird, wird Gas niedriger gehandelt. Die Anleihen notieren nach einer erneut volatilen Woche etwas leichter.

Stimmungsindizes entwickeln sich unterschiedlich

Das Bild zunächst global durchwachsener Einkaufsmanagerindizes (PMI) verdüstert sich mit Blick auf Europa. Frankreich hat zwar mit einem deutlich besser als erwartet ausgefallenen Service-Bereich überrascht. In der Industrie sah es jedoch mau aus. Auch in Deutschland liegt der Dienstleistungsbereich mit 55,7 Zählern deutlich über den Erwartungen im 53er-Bereich. In der für Deutschland ungleich wichtigeren Industrie verschlechterte sich die Lage aber: Hier fiel der PMI auf 44,0 zurück nach 44,7 im Vormonat. Damit haben sich die Stimmungsindizes unterschiedlich entwickelt. Klarheit über die konjunkturellen Perspektiven gibt es für die Marktstrategen der Helaba daher nicht. Insgesamt dürfte der konjunkturelle Optimismus mit den Daten kaum forciert werden. Die schwachen globalen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) verderben die Stimmung bei konjunktursensiblen Aktien. Vor allem die Schwäche der Industrie-PMI weckt Sorgen vor dem Rutsch in die Rezession. Der Index der Roh- und Grundstoffe im Stoxx-600-Universum ist daher mit 3,4 Prozent Minus die mit Abstand schwächste Branche.

SAP steigt nach Zahlen auf Jahreshoch

Einen soliden Start in das Geschäftsjahr 2023 attestieren die Analysten von Stifel nach Zahlenvorlage SAP(+5,3%). Die Einnahmen mit Lizenzen seien währungsbereinigt im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken, während der Cloud-Umsatz währungsbereinigt um 22 Prozent gestiegen sei. Allerdings habe der absolute Cloud-Umsatz durch den Verkauf der Qualtrics-Beteiligung die Erwartungen verfehlt, was noch nicht vollständig von den Analysten berücksichtigt worden sei. Die Bruttomarge im Cloud-Geschäft sei mit 71,4 Prozent stark. Die operative Marge fiel um 40 Basispunkte höher aus, was zu einem operativen Gewinn geführt habe, der 2 Prozent über dem Konsens liege.

Mercedes-Benz notieren nach Zahlenausweis 1,0 Prozent höher. Die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2023 liegen laut Bernstein über den Erwartungen, und zwar über wichtige Bereiche hinweg. Die gute Absatzstruktur bei den Stuttgartern sei intakt. Die Analysten erwarten, dass BMW in der kommenden Woche eine ähnlich überdurchschnittliche Entwicklung vermeldet. Die EBIT-Marge der Sparte Mercedes-Benz Cars liege mit 14,8 Prozent über der Konsenserwartung von 13,4 Prozent und stehe im Zeichen eines soliden Wachstums bei den Oberklasse-Fahrzeugen.

Holcim mit Margenrückgang

Für Holcim geht es um 0,1 Prozent nach unten. Der Gewinn im ersten Quartal 2023 liegt laut der Citigroup über der Konsenserwartung und der Prognose der Analysten. Der Rückgang der Konzern-EBIT-Marge um 92 Basispunkte auf 8,6 Prozent sei bedingt durch die geschrumpfte Marge in Nordamerika, während die Marge in allen anderen Regionen gesteigert worden sei. Auch Stifel moniert das Nordamerika-Geschäft und charakterisiert es als sehr schwach.

Das Interesse an der britischen Network International ist aktuell groß. Nun ist das zweite Gebot für das Zahlungsunternehmen eingetrudelt, das sich auf den Nahen Osten und Afrika konzentriert. Diesmal hat Brookfield Asset Management angeklopft, Network International zufolge soll das Gebot bei rund 2,13 Milliarden Pfund liegen. Der Vorschlag von Brookfield folgt auf ein mögliches Angebot von CVC Advisers und Francisco Partners Management in Höhe von 387 Pence in bar für jede Network-Aktie. Für die Aktie geht es um weitere 10 Prozent auf 395 Pence nach oben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.397,14 +0,3% 12,28 +15,9% Stoxx-50 4.072,64 +0,5% 19,17 +11,5% DAX 15.852,90 +0,4% 56,93 +13,9% MDAX 27.663,46 -0,3% -84,51 +10,1% TecDAX 3.266,20 +0,8% 24,75 +11,8% SDAX 13.485,75 -0,2% -24,25 +13,1% FTSE 7.910,88 +0,1% 8,27 +6,1% CAC 7.564,01 +0,3% 25,30 +16,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,49 +0,04 -0,08 US-Zehnjahresrendite 3,56 +0,02 -0,32 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:12 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0953 -0,1% 1,0962 1,0970 +2,3% EUR/JPY 147,22 +0,0% 146,64 147,07 +4,9% EUR/CHF 0,9795 +0,0% 0,9794 0,9812 -1,0% EUR/GBP 0,8846 +0,3% 0,8820 0,8811 -0,0% USD/JPY 134,42 +0,1% 133,87 134,07 +2,5% GBP/USD 1,2382 -0,5% 1,2427 1,2451 +2,4% USD/CNH (Offshore) 6,9029 +0,3% 6,8960 6,8774 -0,4% Bitcoin BTC/USD 28.065,33 -0,6% 28.154,12 28.690,42 +69,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,85 77,37 +0,6% +0,48 -2,9% Brent/ICE 81,55 81,10 +0,6% +0,45 -3,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,17 40,57 -1,0% -0,40 -47,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.976,63 2.004,60 -1,4% -27,98 +8,4% Silber (Spot) 25,04 25,38 -1,3% -0,34 +4,5% Platin (Spot) 1.125,40 1.098,00 +2,5% +27,40 +5,4% Kupfer-Future 3,98 4,03 -1,2% -0,05 +4,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2023 10:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.