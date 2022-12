NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 4800 auf 4700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Spirituosenhersteller unter anderem angesichts der aktuellen Wechselkursentwicklungen. Zudem habe er auch die jüngste Anleiheemission mit einem Zinskupon von 5,3 Prozent sowie neue Branchendaten berücksichtigt./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 12:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

