Der amerikanische Aktienmarkt ist am Freitag mit grünen Vorzeichen in die Weihnachtspause gegangen. Verschiedene Konjunkturdaten führten zunächst zu Auftaktverlusten. Die wichtigsten US-Aktienindizes drehten dann doch ins Plus. Die Gewinne blieben allerdings moderat. Die Tesla-Aktie markierte ein weiteres 2-Jahres-Tief. Letztlich sei die These einer rückläufigen Inflation gestützt worden, kommentierte Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda den Reigen der US-Konjunkturdaten dieses Tages und begründete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...