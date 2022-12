Die Anleger erleben derzeit eine sehr wechselhafte Woche an den Börsen. Nachdem es zunächst mit herben Verlusten losging, konnten die Bullen am Mittwoch endlich wieder ein kleines Ausrufezeichen setzen. Schwache Vorgaben von der Wall Street setzten den Kursen dann aber wieder zu und letztlich mussten im gestrigen Handel wieder vornehmlich rote Vorzeichen beobachtet werden.Besonders schwer erwischt hat es am Donnerstag die Anteilsscheine von Tesla (US88160R1014), die um gleich 7,05 Prozent in Richtung Süden rauschten und bei Handelsschluss bei nur noch 121,90 Euro ...

