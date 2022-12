EverWind ist erfolgreicher Bewerber in der Ausschreibung der Provinz für exklusive Pachtverträge über Kronland, um bis 2026 einen Windpark zu entwickeln, der die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak im Gigawattmaßstab ermöglicht



EverWind und die Mi'kmaq-Partner Paqtnkek (Bayside Corporate), Membertou und Potlotek setzen die Ziele der deutsch-kanadischen Wasserstoffpartnerschaft mit der Unterstützung von Nova Scotia unter der Führung von Premier Houston weiter um

HALIFAX, Nova Scotia (Kanada), Dec. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EverWind Fuels Company ("EverWind"), ein Entwickler von grünem Wasserstoff und Ammoniakproduktion in Atlantik-Kanada, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen erfolgreich an der Ausschreibung der Provinz Nova Scotia teilgenommen hat, um das Verfahren zur Pacht von Kronland für die Stromversorgung seines mehrphasigen Entwicklungsprojekts für ein grünes Wasserstoffzentrum in Point Tupper einzuleiten. EverWind und die Provinz Nova Scotia haben eine Absichtserklärung über das Verfahren abgeschlossen, mit dem EverWind sich exklusiv um die Pacht des Kronlands, das Gegenstand der Absichtserklärung ist, bewirbt und diese erhält. Dieses Kronland soll die Entwicklung von etwa zwei Gigawatt an Onshore-Windkraftkapazität ermöglichen. Der geplante Onshore-Windpark wird EverWind in die Lage versetzen, bis 2026 eine jährliche Produktionskapazität von 1 Million Tonnen grünem Ammoniak zu erreichen.

Trent Vichie, CEO von EverWind, kommentierte dies wie folgt: "Die Absichtserklärung über die Verpachtung von Kronland für die Entwicklung von Onshore-Windparks ist ein entscheidender Schritt für EverWind in Bezug auf die Entwicklung der grünen Wasserstoff- und Ammoniakproduktion im Gigawattmaßstab. Wir fühlen uns geehrt durch das Vertrauen, das der ehrenwerte Tim Houston und Minister Tory Rushton in unser Team gesetzt haben, um diese generationenübergreifende Chance für Nova Scotia zu nutzen und eine führende Rolle bei grüner Energie zu übernehmen. Wir danken ihnen dafür, dass sie ein beschleunigtes Verfahren zur Erlangung von Pachtverträgen für Kronland angeführt haben. Wir schätzen das Engagement der Provinz für ein faires, gerechtes Verfahren und erkennen gleichzeitig an, wie wichtig schnelles und entschlossenes Handeln ist, wenn wir einen neuen globalen Markt für grüne Energie schaffen wollen."

Das der Absichtserklärung unterliegende Kronland befindet sich überwiegend in der Gemeinde des Distrikts Guysborough. EverWind ist dabei, seinen vorgeschlagenen Windparkentwicklungsplan zu überarbeiten und wird diese Pläne in den kommenden Monaten der Öffentlichkeit vorstellen. Bei der Genehmigung und Entwicklung des Windparks werden alle Vorschriften der Umweltverträglichkeitsprüfungsverordnung von Nova Scotia eingehalten, einschließlich umfassender Studien und Analysen der Auswirkungen sowie einer sinnvollen Einbeziehung der Öffentlichkeit, der Interessengruppen und der Rechteinhaber, gefolgt von der Vorlage einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

"EverWind ist zu Offenheit und Transparenz verpflichtet. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde des Distrikts Guysborough, um ein nachhaltiges Projekt zu entwickeln, das ihre strategischen Entwicklungsziele unterstützt und gleichzeitig die Interessen der Bewohner der Region berücksichtigt", so Vichie.

Vernon Pitts, Aufseher der Gemeinde des Distrikts Guysborough, begrüßte die Ankündigung. "EverWind hat die Gespräche mit der Gemeinde vor fast einem Jahr aufgenommen und hat immer wieder Informationen über die Ziele des Unternehmens mitgeteilt. Die Gemeinde des Distrikts Guysborough freut sich darauf, ein umfassendes Verständnis der Pläne von EverWind und des Beitrags des Unternehmens zur ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Provinz Nova Scotia und unserer Gemeinden zu gewinnen."

EverWind ist stolz darauf, diesen RFA-Erfolg mit den Körperschaften der First Nations von Paqtnkek (Bayside Corporate), Membertou und Potlotek zu teilen.

Rose Paul, CEO von Bayside Development in Paqtnkek, wies auf die Bedeutung der Ankündigung für die Förderung der wirtschaftlichen Aussöhnung hin. "Über Generationen hinweg wurden die Mi'kmaw daran gehindert, an der wirtschaftlichen Entwicklung unserer natürlichen Ressourcen teilzuhaben und davon zu profitieren. Dieses Projekt bietet die Möglichkeit, die Träume unserer Großeltern zu verwirklichen."

"Wirtschaftliche Aussöhnung durch sinnvolle Partnerschaften bei der Erschließung unserer natürlichen Ressourcen wird uns auf dem Weg zu einer souveränen Nation voranbringen und Wohlstand für künftige Generationen sichern. Wir machen von unseren vertraglichen Rechten auf dieses Land Gebrauch, mit dem Ziel, die Energiesouveränität für unsere First Nation zu schaffen."

Chief Terry Paul, CEO von Membertou, wies darauf hin, wie wichtig es ist, bei der Entwicklung des Projekts solide Umweltpraktiken zu berücksichtigen. "Seit undenklichen Zeiten sorgen die Mi'kmaw für dieses Land. EverWind erkannte von Anfang an, dass dieses Projekt auf dem Prinzip des "Two-eyed Seeing" beruhen sollte. Wir arbeiten mit dem Unternehmen zusammen, um ein Projekt zu entwickeln, das den Werten der Mi'kmaw entspricht, die Umwelt zu respektieren und zu schützen und gleichzeitig die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang zu bringen."

Chief Wilbert Marshall von der Potlotek First Nation brachte den Stolz seiner Gemeinde zum Ausdruck, an dem Projekt beteiligt zu sein. "Grüner Wasserstoff wird aus diesem Windpark in der EverWind-Anlage in Richmond County produziert. In Potlotek sind wir stolz darauf, Partner eines Projekts zu sein, das die Wirtschaft in unserer Region wiederbeleben wird und gleichzeitig einen direkten Nutzen für unsere eigene Gemeinde bringt."

EverWind freut sich darauf, seinen Zeitplan für die rasche Entwicklung eines grünen Energieprojekts von Weltklasse für Nova Scotia einzuhalten. Als weltweiter Vorreiter wird das Projekt von EverWind voraussichtlich Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und eine bedeutende Zulieferindustrie sowie technologisches Know-how in die Region bringen. Zu den bedeutenden wirtschaftlichen Vorteilen kommt noch hinzu, dass Kanada die Möglichkeit hat, seine europäischen Verbündeten bei der Umstellung auf grüne Energie und den ehrgeizigen Dekarbonisierungszielen weiter zu unterstützen.

Mike Kelloway, Parlamentsabgeordneter für den Wahlkreis Cape Breton-Canso, freut sich, dass die Region eine führende Rolle bei der Umstellung auf Netto-Null übernimmt. "Dieses Projekt steht im Einklang mit den Verpflichtungen unserer Bundesregierung, Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen. Die Quad Counties verfügen über das Land, die Infrastruktur, die Bildungseinrichtungen und vor allem über qualifizierte Menschen, die mit EverWind zusammenarbeiten können, um auf provinzieller, nationaler und globaler Ebene führend beim Übergang zu sauberen Industrien und sauberen Technologien zu sein."

Anerkennung der Mi'kmaq und ihres angestammten Territoriums

EverWind Fuels erkennt das angestammte und unangetastete Territorium des Mi'kmaq-Volkes an, und wir erkennen dieses Volk als die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Verwalter dieses Landes, Mi'kma'ki, an. Unsere Arbeit beruht auf einem Grundprinzip der Mi'kmaq: der Verantwortung für die Umwelt. Wir verpflichten uns, mit den Mi'kmaw zusammenzuarbeiten, indem wir sie konsultieren, uns engagieren und eine umfassende Partnerschaft zu allen Aspekten des Projekts aufbauen.

Über EverWind Fuels

EverWind ist ein privater Entwickler von Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff und Ammoniak, von Speicheranlagen und den dazugehörigen Transportmitteln. EverWind wird von Trent Vichie geleitet, einem Mitbegründer von Stonepeak Infrastructure Partners. Die Mitglieder des Führungsteams von EverWind zuvor CEO- und C-Suite-Positionen bei verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Infrastruktur, Private Equity, erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Terminals und Schiffslogistik inne. Die bisherige Investitionserfahrung des Teams beläuft sich auf mehr als 45 Mrd. Dollar für Kapitalprojekte in den letzten 2 Jahrzehnten.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen von EverWind beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. EverWind beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Unternehmensanfragen:

Lynn Hammond

VP Corporate Affairs

lynn.hammond@everwindfuels.com

+1 709 330 1260

Medienanfragen

Kal Reid

Director, Public Relations

kreid@enterprisecanada.com

+ 1 289 241 7936