Mehr sparen, weniger investieren: Chef Raj Subramaniam, seit Juni an der Spitze, passt das Geschäft des globalen US-Logistikers an geringeres Wachstum an. Wer jetzt in die Aktie investiert, muss Geduld mitbringen. Die Herausforderungen bleiben, Verbesserungen im Geschäft des US-Logistikers sind bisher nicht in Sicht. In dem Ende November beendeten zweiten Quartal des Geschäftsjahrs bis Mai 2023 schrumpften die Erlöse um drei Prozent auf 22,8 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...