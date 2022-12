Es ist Heiligabend und in wenigen Stunden steht die Bescherung an. Doch was tun, wenn noch Präsente fehlen? Wir haben für euch eine Reihe von Last-Minute-Geschenkideen gesammelt. Jedes Jahr das Gleiche, auf einmal ist Weihnachten und man hat sich wieder mal überhaupt keine Gedanken gemacht, was man seinen Liebsten unter den Baum legen soll. Der überstürzte Weihnachtsbummel in der Innenstadt fällt dieses Jahr jedoch genau so flach, wie überteuerte Käufe an irgendwelchen Buden auf dem Weihnachtsmarkt. Wer dennoch nicht ohne Geschenke im heimischen Wohnzimmer vor der Familie stehen will, sollte sich schnellstens etwas einfallen lassen. Wie wäre es also mit einem digitalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...