Die Evolution des Menschen geht weiter. Zusätzlich zur natürlichen Entwicklung erleben wir eine zunehmend rasante technologische Evolution: Der Mensch wächst mithilfe von Technik buchstäblich über sich hinaus. Wie sieht unser Körper in der Zukunft aus - und wie viel Einfluss hat die Natur noch? Diese Geschichte beginnt vor etwa 3,8 Milliarden Jahren. In den Urmeeren entstehen selbstreplizierende Moleküle, die einige Millionen Jahre später lichtsensitive Cyanobakterien hervorbringen. Sie geht weiter über augenlose Fische in den Tiefen des Kambriums hin zu Säugetieren, die sich im Dunkeln vor Dinosauriern verstecken. Sie führt schließlich zu aufrecht gehenden Lebewesen, die vor etwa 300.000 Jahren auftreten und nur wenig später, relativ gesehen, komplexe Maschinen entwickeln, mit denen man unter anderem diese Zeilen schreiben kann. Ende ...

