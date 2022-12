Noch ist das Jahr noch nicht ganz vorbei, doch zumindest aus einer erhofften Weihnachtsrallye ist nichts geworden. DAX, Dow Jones und Co. beenden die Woche mit ernüchternden Ergebnissen und bei manchem Einzeltitel sieht es noch sehr viel düsterer aus. Von Weihnachtsgeschenken kann da an der Börse leider keine Rede sein.Zum wiederholten Male fand sich Tesla (US88160R1014) inmiten der großen Verlierer wieder. Das Papier hat schon seit einer ganzen Weile mit rapiden Kursverlustne zu kämpfen. Am Freitag ging es um weitere 4,23 Prozent in die Tiefe, zum Fest ...

